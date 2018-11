Ancora nessuna traccia di Gianfranco Gaida

GRAGLIA - Nella giornata di ieri, 31 Ottobre, sono continuate le ricerche di Gianfranco Gaida, scomparso dalla sua abitazione a Graglia domenica 28, ma di lui non c'è traccia. L'ultima volta in cui si è visto l'uomo era a piedi e indossava una giaccia da montagna. Durante la notte, i Vigili del Fuoco ed i Volontari saranno presenti mantenendo un presidio ma le ricerche proseguiranno da questa mattina con l'ausilio della luce, concentrandosi nella zona boschiva attorno alla casa dello scomparso in regione Moschezza. Seguiranno aggiornamenti.