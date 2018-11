Maltempo, numerosi interventi in tutto il Biellese

BIELLA - Sono stati molti gli interventi dei Vigili del Fuoco durante la notte a causa del maltempo che ormai da giorni imperversa sul nostro territorio.

Un terreno è franato al Vandorno, in regione Binella, vicino ad alcune case e persone sono state fatte evacuare per sicurezza. In Valle Cervo invece, sulla strada che conduce da Rosazza al Santuario di San Giovanni di Andorno, è caduto un masso di grandi dimensioni, mentre una frana ha reso non percorribile una corsia della strada provinciale 113 sotto al comune di Portula. Molti alberi sono caduti e in certe zone, come ad esempio a Valle San Nicolao e Bioglio, hanno tranciato pali della luce.

Presenti, oltre ai Vigili del Fuoco anche i tecnici dell'Enel che hanno messo in sicurezza la zona.