Maltempo, tromba d'aria sul Rifugio Savoia

OROPA - Al Mucrone, i questi giorni di forte maltempo, si è abbattuta una tromba d'aria danneggiando in modo grave il Rifugio Savoia. Fortunatamente sono giorni di ferie e di preparazione alla stagione invernale e quindi durante la bufera non erano presenti persone all'interno della struttura. Il tetto del Savoia si è accartocciato come carta e i danni sono ingenti. Nel fine settimana è prevista altra neve, già caduta in modo copioso, al Lago ci sono già 50 cm di neve fresca.