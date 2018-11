Carrea: «Dobbiamo aumentare il nostro livello di gioco ed energia»

BIELLA - È in arrivo domani la prima di due trasferte ravvicinate per l'Edilnol Pallacanestro Biella, tappa il parquet del PalaBorsani di Castellanza, campo «storicamente» ostile ai rossoblù e che Carl Wheatle e compagni proveranno a espugnare forti del successo ottenuto nell'ultimo turno di campionato. A Ovest Biella conta quattro punti in classifica, due in più dei lombardi che proprio negli ultimi dieci giorni, a causa di un avvio di stagione sotto le aspettative, hanno sollevato dall'incarico di capo allenatore coach Giancarlo Sacco e promosso alla guida tecnica il vice Alberto Mazzetti. L'appuntamento per la palla a due è in programma alle ore 18.00.

PAROLA AL COACH - Michele Carrea: «Arriviamo da una buonissima settimana di allenamenti aperta dopo tre turni ravvicinati, i ragazzi hanno quindi avuto tempo per smaltire i carichi. Dobbiamo aumentare il nostro livello di gioco ed energia sapendo che quello di Legnano è un campo difficile per le qualità dell'avversario e la condizione emotiva che affronteremo, in quanto sono reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno portato al cambio del tecnico. Sarà una partita emotivamente particolare per loro e noi dovremo avere la capacità di comandare l'energia del gioco e imporci con la qualità della nostra pallacanestro. Siamo in fiducia per quanto di buono abbiamo mostrato nelle prime cinque partite per lunghi tratti, sia nelle vittorie sia nelle sconfitte».

LA SQUADRA ARBITRALE - Axpo Legnano-Edilnol Pallacanestro Biella sarà diretta dal Sig. Federico Brindisi di Torino (TO), dal Sig. Marco Catani di Pescara (PE) e dal Sig. Paolo Lestingi di Anzio (RM).

DOVE SEGUIRE LA PARTITA - La sfida sarà visibile in streaming on-line su LNP TV Pass (tvpass.legapallacanestro.com), l'offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Cronaca e approfondimenti dal PalaBorsani potranno essere seguiti da tifosi e appassionati anche sui canali social ufficiali di Pallacanestro Biella (Facebook, Instagram, Twitter) con aggiornamenti nel pre partita, nell'intervallo e a fine gara, e sulle frequenze di Radio City (FM 89.9), la radio del Piemonte Orientale e Official Radio dei rossoblù.