Biellese nel mirino dei ladri, indagano i Carabinieri

BIELLA - Nella serata del 1 Novembre, ladri si sono introdotti nell'abitazione di un'anziana signora di 79 anni in Via Bartolomeo Verona a Biella, passando da una finestra dopo aver tagliato il vetro. I malviventi sono riusciti a rubare monili in oro e il danno è da quantificare.

In Strada Cantone Pesce, sempre a Biella, i soliti ignoti si sono intrufolati nella casa di un'altra donna, nella mattinata del 2 Novembre, forzando una serranda ed una porta finestra sul retro, solo danni materiali in questo caso, visto che la padrona dell'abitazione non ha rilevato furti.