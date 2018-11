Cossato, furto in casa di una signora di 80 anni

COSSATO - Sabato 3 Novembre, in serata, i ladri sono riusciti ad entrare nell'abitazione di un'ottantenne residente a Cossato, forzando la finestra del bagno. I malviventi hanno rovistato in tutte le stanze approfittando dell'assenza della donna, mettendo tutto a soqquadro e rubando bigiotteria ed un orologio. Il danno è ancora da quantificare e l'anziana al suo rientro, non ha potuto far altro che chiamare i Carabinieri e denunciare il fatto.