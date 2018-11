Cadavere in un vagone della stazione Porta Nuova

TORINO - Ogni giorno leggiamo sempre più di storie umane di degrado e povertà. Il clima freddo che è arrivato in questi ultimi giorni, sicuramente aggrava la situazione dei senza dimora che trovano rifugio anche all'interno di vagoni fermi nei depositi ferroviari. Nella giornata di sabato 3 Novembre, gli agenti della Polfer, facendo un'ispezione nel deposito treni «Parco Svigliano», dopo la segnalazione di un altro senzatetto, hanno trovato il cadavere di un uomo di origini africane, fra i 30 e i 40 anni di età, su un sedile, con accanto le sue poche cose e un pò di cibo consumato prima della sua morte. Sul posto gli uomini della Scientifica e il medico legale che hanno ordinato l'autopsia per stabilire le cause del decesso. La carrozza in questione è stata posta sotto sequestro.