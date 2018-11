Furto alla Concessionaria Auto Logica di Gaglianico

GAGLIANICO - Nel fine settimana appena trascorso, i ladri si sono introdotti nella Concessionaria Logica di Gaglianico forzando una finestra e rubando 1000 euro in contante e materiale. Mentre i ladri erano all'interno della struttura, hanno fatto un buco nel muro in comune con la Carrozzeria Msport, riuscendo a sottrarre 30 euro in contante. Ieri mattina alle otto al rientro al lavoro, i dipendenti hanno scoperto il furto. Sui fatti indagano i Carabinieri.