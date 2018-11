BIELLA - Nel pomeriggio di ieri, 5 Novembre, sembra per una mancata precedenza, due auto, condotte da due donne si sono scontrate in via Filippo Corridoni a Biella. Entrambe le signore, sono uscite illese dallo scontro, per loro solo uno spavento. Sul posto gli Agenti della Polizia locale per i rilievi e le responsabilità del sinistro.