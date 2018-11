Anziano investito sulle strisce pedonali

CANDELO - Ieri, 7 novembre, in Corso Marconi a Candelo, un uomo di novant'anni è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un settantaduenne e la dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri. Entrambi gli uomini sono residenti in paese. L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale di Ponderano per le cure necessarie. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.