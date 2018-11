Vaccinazioni, al via la campagna anti-influenzale 2018-2019

BIELLA - Prenderà il via martedì 13 Novembre, come previsto dalla regione Piemonte, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018-2019. L’attività dei virus influenzali in Italia inizia durante l’autunno e raggiunge il picco nei mesi invernali: ecco perché è importante vaccinarsi a partire dal mese di novembre fino a tutto il mese di dicembre rivolgendosi al medico di famiglia. La maggior parte dei casi, si risolve senza complicazioni, ma per alcune persone può diventare una malattia grave.

PREVENZIONE - Le persone a più alto rischio sono gli anziani e le persone di qualsiasi età che presentano patologie particolari (Asma e malattie respiratorie, Malattie epatiche, Diabete, Malattie metaboliche, Malattie cardiache, Diminuite difese immunitarie, Malattie renali). Vaccinarsi ogni anno è la misura preventiva più efficace contro l’influenza.

Nella scorsa stagione nell’ASL di Biella sono state somministrate circa 24.500 dosi di vaccino antinfluenzale, di cui più di 20.000 a soggetti di età pari o superiore a 65 anni.