Furti a Pollone e Andorno Micca

POLLONE - Giornata di fuoco ieri riguardo i furti nel nostro territorio. Ieri sera, a Pollone, in via per Occhieppo Superiore, il proprietario di una villetta, rientrando a casa, ha trovato la camera da letto al primo piano della sua abitazione completamente sottosopra e visitata dai ladri che per entrare si sono arrampicati sulla grondaia. Sembra che i malviventi non siano riusciti a rubare nulla.

ANDORNO MICCA - Sempre ieri, ad Andorno Micca, tra le 19,00 e le 21,30. i malviventi si sono introdotti nell'abitazione di una donna di 50 anni forzando una finestra e mettendo a soqquadro la camera da letto della proprietaria e quella della mamma. Fruttuoso il furto in questo caso, infatti i ladri sono riusciti ad impossessarsi di preziosi in oro. I Carabinieri, allertati in entrambi i casi, stanno conducendo le opportune indagini.