BIELLA - Roberto Jura eletto nel comitato direttivo della FIGO, federazione internazionale di ginecologi e ostetrici che riunisce i professionisti del settore su base mondiale. Obiettivo della FIGO è quello di discutere tutte le azioni necessarie per la promozione della salute femminile a 360 gradi per contribuire a favorire il raggiungimento degli standard più alti sotto il profilo del benessere fisico, mentale, riproduttivo e sessuale, soprattutto nei paesi in cui la sanità ha ancora bassi standard qualitativi.

UNICO ITALIANO - I membri del direttivo FIGO provengono da 138 paesi e sono in tutto solo 18 quelli rappresentati; per i prossimi 6 anni il dott. Jura è l’unico professionista, medico ospedaliero, che rappresenterà l’Italia. L’elezione è avvenuta nelle scorse settimane in occasione del XXII Congresso Mondiale di Ginecologia e Ostetricia, svoltosi a Rio de Janeiro dal 14 al 19 Ottobre.

Il dott. Jura è stato direttore dell’ostetricia e ginecologia dell’Asl di Biella dal 2001 al 2017: dal suo arrivo a Biella ha eseguito 15.000 parti e 12.000 interventi chirurgici, di cui 700 di carattere oncologico.