Facebook Italia lancia #SheMeansBusiness

ROMA - Facebook Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, lancia la seconda edizione di #SheMeansBusiness, con focus sul Centro e Sud Italia. #SheMeansBusiness è il progetto globale di Facebook nato per aiutare le donne che fanno impresa a far crescere il proprio business e per ispirare tutte coloro che sognano di avviare un'attività imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti, la formazione e gli esempi necessari per realizzare il proprio obiettivo. Lo rende noto un comunicato dell'azienda.

Lo scopo di questa edizione è fornire, entro la fine del 2019, le competenze digitali - con particolare focus sugli strumenti offerti da Facebook e Instagram - a oltre 2.000 donne del Mezzogiorno che fanno o vogliono fare impresa.

IMPRENDITORIA FEMMINILE - «In questo scenario, abbiamo però dei dati positivi. Secondo l'indagine Future of Business Survey commissionata da Facebook, il 39% delle PMI con una pagina Facebook è di proprietà di una donna, a dimostrazione che sono molte le donne italiane con un'idea imprenditoriale. Inoltre, l'ultimo studio di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dice che, nel Sud, un'impresa su 4 è donna. Nel Mezzogiorno, infatti, il tasso di aziende guidate da donne raggiunge quasi il 24%, circa due punti percentuali in più rispetto al dato nazionale - commenta Laura Bononcini, Head of Public Policy Facebook Italia -. Questa spinta all'imprenditoria femminile dimostrata dalle regioni meridionali ci motiva ancora di più nel sostenere le donne che fanno impresa o che aspirano ad aprire una propria attività. Con il progetto #SheMeansBusiness, che nel 2019 si focalizzerà proprio sulle regioni del Centro e Sud Italia, ci impegniamo a fornire alle donne imprenditrici gli strumenti e la formazione di cui hanno bisogno per realizzare il proprio obiettivo».

FONDAZIONE MONDO DIGITALE - «Nel 2018 oltre 4.000 donne di tutte le età hanno scelto di aderire al programma #SheMeansBusiness. Abbiamo organizzato, con la collaborazione di enti e istituzioni locali, 35 eventi formativi in 24 città italiane, mettendo in campo, da Nord a Sud, l'esperienza di 18 coach professionisti. Nel 2019 rinnoviamo il nostro impegno al fianco di Facebook. Lo facciamo partendo dalla Sicilia - dove 113.378 imprese sono guidate da donne - e da tutto il Mezzogiorno, nella convinzione che un approccio di sistema, alleanze strategiche e modelli positivi possano incoraggiare le donne nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali e personali e contribuire all'avvicinamento della parità di genere nel mondo del lavoro» - conclude Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale.