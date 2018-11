Un uomo finisce in una roggia con l'auto

BIELLA - Nella giornata di mercoledì, 7 Novembre, si è verificato un incidente fra Corso San Maurizio e via Gersen. Sulla rotonda in direzione dell'Ospedale di Ponderano, un uomo di 71 anni alla guida di una Lancia Y si è scontrato con una Ford Fiesta condotta da un uomo di 35 finendo in testacoda e cadendo nella vicina roggia. Presente il 118 che ha trasportato il settantunenne al Pronto Soccorso per le cure necessarie, la sua prognosi è di 6 giorni.