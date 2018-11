Via Corradino Sella chiusa al traffico nella mattinata del 10 novembre

BIELLA - Nella mattinata del 10 novembre, sarà chiusa al traffico stradale Via Corradino Sella, fra il ponte di Chiavazza e la rotonda che porta al ponte della Maddalena. La causa è il taglio di piante sulla collina di San Gerolamo e per ragioni di sicurezza verrà chiusa al traffico anche la Strada Antica per Andorno, fra Strada Ramella di sotto e Via Corradino Sella. La chiusura sarà dalle ore 7,30 alle ore 14,00.