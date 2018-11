Ragazzo aggredito da un branco di sei cani

QUAREGNA - Un giovane, camminando lungo una via di Quaregna, all'improvviso si è trovato di fronte un branco di cani sciolti e uno di questi lo ha assalito mordendogli una caviglia. Sul posto sono giunti i Carabinieri, operatori del canile di Cossato ed il 118 che ha trasportato la vittima all'Ospedale per le cure necessarie. La proprietaria dei quattrozampe è stata avvisata e arrivata sul luogo dell'aggressione, rischia di essere denunciata per lesioni colpose.