Carrea: «Contro Bergamo servirà una prestazione consistente»

BIELLA - È già vigilia di campionato per l'Edilnol Pallacanestro Biella, proiettata verso un nuovo weekend lontano dal Piemonte. Domani sera, anticipo delle ore 20.30, DeShawn Sims (35 punti a Legnano) e compagni si misureranno sul parquet del PalaNorda di Bergamo contro una delle squadre più attrezzate del girone Ovest, meritata sorpresa di inizio campionato. Biella è reduce da una settimana di ottimi allenamenti e alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo quelle strappate contro la Remer Treviglio al Forum e l'Axpo Legnano a Castellanza, Bergamo di una conferma ai vertici dopo aver conquistato due punti sull'ostico campo dell'Orlandina.

PAROLA AL COACH - Michele Carrea: «Bergamo è una squadra che nell'uno contro uno e nel tiro da tre punti ha elementi di profondità e perimetralità. In questo momento il loro unico punto di debolezza è probabilmente la carenza di post up dei lunghi, problema in gran parte risolto dal lavoro di Roderick, che, con un'efficacia sconfortante, di post up ne gioca almeno setto/otto a partita. Servirà una prestazione estremamente consistente e completa, consapevoli che Bergamo è una squadra sì costruita all'ultimo, ma che può contare su due giocatori per ruolo. Questo è un altro elemento che dà valore al loro roster. Con Zucca, Zugno...la loro panchina ha esperienza, qualità, vissuto nella categoria e fisicità».

LA SQUADRA ARBITRALE - Bergamo-Edilnol Pallacanestro Biella sarà diretta dal Sig. Enrico Boscolo Nale di Chioggia (VE), dal Sig. Andrea Longobucco di Ciampino (RM) e dal Sig. Daniele Valleriani di Ferentino (FR).

DOVE SEGUIRE LA PARTITA - La sfida sarà visibile in streaming on-line su LNP TV Pass (tvpass.legapallacanestro.com), l'offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Cronaca e approfondimenti dal PalaNorda potranno essere seguiti da tifosi e appassionati anche sui canali social ufficiali di Pallacanestro Biella (Facebook, Instagram, Twitter) con aggiornamenti nel pre partita, nell'intervallo e a fine gara, e sulle frequenze di Radio City (FM 89.9), la radio del Piemonte Orientale e Official Radio dei rossoblù.