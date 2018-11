Incidente nella notte in Supertrada, ragazzo all'Ospedale

BIELLA - Durante la notte appena trascorsa, sulla Superstrada, in direzione Cossato, si è verificato un incidente stradale per cause ancora da appurare. Il giovane alla guida è uscito di strada riportando lievi lesioni ed è stato trasportato all'Ospedale dai sanitari del 118. Sul posto era presente la Polizia per i rilievi, ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale.