Edilnol lotta ma cede nel finale. Carrea: «Serve il massimo nei momenti decisivi»

BERGAMO - Dopo la vittoria con Legnano non riesce il bis in trasferta all'Edilnol Pallacanestro Biella. I rossoblù escono con l'amaro in bocca dal PalaAgnelli di Bergamo dopo aver sfiorato il possibile fino ai minuti finali di un match divertente ed equilibrato. La poca lucidità nei possessi dell'ultimo quarto sono costati cari a Wheatle e compagni, protagonisti nella tana della squadra sorpresa del girone, e che ora devono immediatamente resettare per arrivare pronti, con la stessa energia mostrata in quasi tutto il match in Lombardia, all'incontro del prossimo turno in casa domenica contro Scafati.

Carrea: «Serve il massimo» - «Per quanto riguarda i possessi finali in una partita punto a punto sapevamo che Bergamo aveva qualche caratteristica più efficace a chiudere i vantaggi in momenti di grande aggressività e in cui magari si smette di giocare di sistema. Lo ha fatto anche grazie alla infinita qualità di Roderick, cui mi sento di fare i complimenti per la pallacanestro che sta esprimendo e che dà lustro a questo campionato. Bergamo ad oggi è più attrezzata per giocare quel tipo di momenti, noi abbiamo perso l'opportunità di costruire un margine che ci avrebbe consentito di giocare il finale diversamente. Questa opportunità l'abbiamo persa concedendo chiusure facili a inizio di quarto periodo in un momento della gara in cui era fondamentale centrare una direzione. Mi riferisco a dettagli di collaborazioni e di tecnica individuale che hanno fatto la differenza. Tutti gli indici numerici dimostrano però che i ragazzi hanno fatto una partita di grandissima generosità e di grande desiderio di vittoria. Il nostro fuoco in questo momento deve essere riconoscere quei momenti e il desiderio di ciascuno di noi di essere competitivo e performante sempre. Nei momenti decisivi non possiamo permetterci di giocare con sufficienza, dobbiamo metterci il massimo».

Primo quarto. Alla palla a due i lombardi schierano sul parquet Roderick, Taylor, Fattori, Sergio e Benvenuti; coach Carrea replica con il consueto starting five composto da Harrell, Vildera, Saccaggi, Sims e capitan Wheatle. Bergamo scatta avanti 12-5 con i canestri di Fattori e Roderick, Biella accorcia con Saccaggi, Harrell e Sims, pareggia i conti e con una bomba di Matteo Pollone si porta al comando 17-16. Il match si innesta quindi sull'equilibrio: Roderick dall'arco porta i suoi a +4, 25-21, Sims in lunetta accorcia di due per il definitivo 25-23 di fine periodo.

Secondo quarto. L'intensità è buona, il match combattuto e spettacolare. Saccaggi infila due missili dall'arco e apre da protagonista la frazione, lo fa in risposta ai punti collezionati dalla coppia USA di casa Roderick-Taylor e a Benvenuti. Sul 32-32 l'Edilnol offre il meglio della serata. Roderick non sbaglia un colpo, Sims prova a stargli a ruota dalla media, Harrell a fare altrettanto in penetrazione. Ancora con DeShawn Sims i rossoblù tornano avanti, 44-46, ma la gioia dura poco, sfumata poi su una tripla di Taylor che riporta in testa i bergamaschi. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 47-46.

Terzo quarto. Con quattro punti Roderick mette subito le cose in chiaro: non ha alcuna intenzione di fermarsi. Gli replica Sims, ancora dalla media, per il -2 biellese. La lotta è pari e il nuovo pareggio infatti non tarda ad arrivare: Bergamo fa prove di fuga con Fattori (+5) ma l'Edilnol non si fa intimorire e ricuce prontamente lo strappo con Harrell e Wheatle; la tripla di Carl vale il 57-57. Biella trova altri canestri pesanti con i suoi americani e si mantiene a contatto fino alla sirena, che blocca il tabellone dell'ex PalaNorda sul 67-65.

Ultimo quarto. È ancora l'ultimo periodo a decidere il destino dei rossoblù. In campo c'è meno lucidità al tiro, la stanchezza inizia a farsi sentire e la spettacolarità viene mene. Biella tiene, incassa il 69 pari con Zugno, infila da tre con Harrell e si porta a -1 con ancora cinque minuti da giocare. Gli ultimi giri di orologio si giocano sul filo del rasoio. Con Roderick Bergamo si porta a +3, Harrell timbra il -1 con 38» a cronometro ma nel possesso che segue il numero 8 dei padroni di casa non sbaglia. È il canestro della vittoria, lo decreterà l'azione successiva sfumata su tentativo da tre fallito da K.T. e fallo che regala due giri in lunetta a Taylor. Le speranze biellesi si spengono così definitivamente sul punteggio di 81-76.

Bergamo-Edilnol Pallacanestro Biella 81-76

Parziali: 23-25, 47-46, 65-67.

Bergamo: Augeri n.e., Casella, Roderick 30, Bedini n.e., Taylor 17, Fattori 10, Zucca 5, Piccoli n.e., Sergio 8, Marelli n.e., Benvenuti 9, Zugno 2. All.: Dell'Agnello.

Edilnol Pallacanestro Biella: Torgano, Harrell 22, Vildera 4, Nwokoye n.e., Chiarastella, Saccaggi 15, Sims 24, Pollone 5, Bertetti n.e., Wheatle 6. All.: Carrea.​​​​​​​

Arbitri: Boscolo, Longobucco, Valleriani.