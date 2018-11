Valdengo colpito dai ladri

VALDENGO - Giornata funesta venerdì, per quanto riguarda i furti, soprattutto nel paese di Valdengo. Un uomo di 72 anni, rientrando a casa, ha notato la porta d'ingresso forzata da un piede di porco. I ladri sono riusciti ad impossessarsi di gioielli importanti e di un orologio Rolex e il danno economico ammonta a 25.000 euro. Il sistema d'allarme, funzionante nell'abitazione, ha fatto arrivare un sms sul cellulare del figlio dell'uomo derubato, ma essendo fuori Biella, non si è accorto del messaggio. Sui fatti indagano i Carabinieri, che poco lontano dalla casa saccheggiata hanno rinvenuto il palanchino usato per aprire la porta.

CASA SOTTOSOPRA - Sempre venerdì, sono stati segnalati altri tre tentativi di furti nel nostro territorio. Sempre a Valdengo una signora di 44 anni ha trovato la casa sottosopra e il cane chiuso in una stanza, nulla fortunatamente è stato rubato. Idem anche un tentativo di furto ad Andorno e a Mongrando.