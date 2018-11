Incidente nel Vercellese, due morti

VERCELLI - Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi nel Vercellese sulla provinciale 594, tra Oldenico e Albano. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un frontale fra due auto.

A perdere la vita sono stati un uomo di 59 anni e un altro di poco più giovane. La donna, cinquantenne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere. A svolgere gli accertamenti è la Polizia stradale.