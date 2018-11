Tutti i risultati dei gialloverdi nel fine settimana

Serie C. Verbania vs Brc 26-12. Il commento di coach Riccardo Marmiroli: «È stata un’altra di quelle partite che, al di là del risultato a noi avverso, a livello di gioco non è stata negativa. Ciò su cui stiamo lavorando in allenamento sta migliorando anche se, purtroppo, commettiamo ancora troppi errori banali e, nella partita in questione, un paio di questi ha avvantaggiato il nostro avversario. Come avvenuto la scorsa settimana, appena siamo riusciti a mantenere la concentrazione e ad imporre il nostro ritmo, abbiamo segnato due mete. Abbiamo creato diverse occasioni, sciupate però a pochi metri dalla linea di meta. Complice oltre al maltempo e al campo tesante, una formazione completamente rimaneggiata a causa delle assenze per lavoro di alcuni giocatori. Faccio i complimenti a Baldassi, Coda Cap e Mastrorosa che da giocatori di mischia, hanno saputo adattarsi a giocare come trequarti e anche molto bene. Ottima la prestazione di Nicola Bottura, seconda linea dell’U18 all’esordio con noi».

Propaganda. Raggruppamento di Biella Under 8 (© Biella Rugby)

Propaganda. Raggruppamento di Biella

U6. Al debutto stagionale, nonostante il maltempo, erano presenti cinque atleti su sei. Grande divertimento e molte mete segnate. Complimenti all’allenatrice Simonetta e al dirigente Simone, super efficienti al loro primo raggruppamento. U8. Tre le formazioni gialloverdi di categoria in campo per un totale di venti atleti. I gialli, i verdi e i bianchi si sono egualmente distinte per generosità e desiderio di sostegno ai compagni in ogni occasione oltre che per la capacità di imporre una grande pressione in difesa. Obiettivi tecnici e di divertimento ampiamente centrati. U10. Raggruppamento bagnato che ha però fatto emergere molti segnali positivi: tutti i giocatori sono entrati in campo trovando l’opportunità di fare esperienza e incontrare avversari fino a questo momento inediti per noi. Molte nuove personalità stanno emergendo e i nuovi tesserati iniziano ad integrarsi nel gioco mostrando un gruppo unito e affiatato. U12.

Presenza numerosa per la categoria. Grande gioco alla mano e tutti i ragazzi sempre disponibili al sacrificio per aiutare i compagni.