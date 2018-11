Fermate 4 persone per tentato furto agli Orsi

BIELLA - Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 Novembre, quattro persone, tre donne ed un uomo, sono stati fermati dalla Polizia perchè si erano impossessati di merce in diversi negozi del centro commerciale Gli Orsi, per un valore complessivo di 800 euro. I quattro individui non sono riusciti nel loro intento e sono stati bloccati con le mani nel sacco prima che uscissero dal posteggio e si dileguassero. Gli agenti, hanno bloccato i malviventi e li hanno condotti in Questura per l'identificazione.