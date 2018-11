Grossa pianta caduta sulla strada provinciale fra Ternengo e Bioglio

BIOGLIO - Ancora disagi e pericolo causati dal maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio in quest'ultimo periodo. Nella giornata di ieri, 11 Novembre, un grosso albero è caduto sulla strada provinciale che collega Ternengo a Bioglio occupando entrambe le direzioni di marcia. Sul posto, i Vigili del Fuoco, allertati da un automobilista di passaggio, hanno liberato in breve tempo la strada mettendo in sicurezza le carreggiate.

Da domani le condizioni meteo miglioreranno regalandoci alcuni giorni di temperature miti con assenza di piogge.