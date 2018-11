Giovane donna di 39 anni muore a causa di un malore

BIELLA - Nei giorni scorsi, una giovane vita si è spezzata. Si tratta di Annalisa Zuccone, di soli 39 anni, morta nei giorni scorsi a casa a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 subito allertati e giunti sul posto.

MORTE PREMATURA - La data del funerale della donna non è ancora stato fissato perchè si attendono gli esiti dell'autopsia che rivelerà la causa della morte prematura. Annalisa Zuccone non era sposata, ma aveva in affidamento un nipote.