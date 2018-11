Forte odore di gas vicino alla scuola Gromo Cridis

BIELLA - Questa mattina alle ore otto, vicino alla scuola Gromo Cridis, c'era un forte odore di gas, tanto che il preside Donato Gentile ha allertato immediatamente i Vigili del Fuoco che dopo un'attenta analisi hanno scoperto che c'era una piccolissima perdita di gas in un punto di derivazione.

TELERISCALDAMENTO - La scuola in questione ha il teleriscaldamento, ma la presenza dei tanti bimbi ha sicuramente richiesto la verifica per sicurezza dei Vigili del Fuoco. Tolto ogni dubbio di pericolosità per gli scolari, saranno i tecnici a riparare al più presto il tubo leggermente danneggiato