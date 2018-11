Ruba una giacca e poi spintona cassiera e guardia giurata, arrestato

BIELLA - Domenica pomeriggio, un individuo,dopo aver preso senza pagarla, una giacca da 60 euro dal negozio Cvg all'interno del Centro Commerciale I Giardini, ha spintonato la cassiera e la guardia giurata e poi li ha minacciati di morte. Intervenute le Forze dell'Ordine, minacciate anche loro, che hanno condotto l'individuo, un uomo di 36 anni, in caserma dove è stato arrestato e portato in carcere per rapina impropria.