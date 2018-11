Mezzogiorno in famiglia, domenica al Forum arriva Scafati. Info biglietti

BIELLA - Dopo due turni ravvicinati in terra lombarda, Edilnol Pallacanestro Biella domenica torna a calcare il parquet di casa. Con palla a due in anticipo alle ore 12.00, i rossoblù di coach Michele Carrea ospitano la Givova Scafati per il match valido l'8^ giornata del campionato di A2 Old Wild West, girone Ovest.

Il Club comunica che da domani, martedì 13 novembre, sarà attiva la prevendita dei biglietti per assistere all'incontro. I tagliandi saranno disponibili nei seguenti punti vendita ufficiali sul territorio:

- Negozio Robe di Kappa di Via Italia 50, a Biella

- Bar del Palazzetto dello Sport di Via Pajetta 49, a Biella

- Tabaccheria di Via Dante 9, a Biella

- Negozio Fuorigioco di Via Milano 66/bis, a Biella Chiavazza

- Biella Sport di Via Cavour 58, a Gaglianico

- Bellini Sport di Via Martiri della Libertà 16, a Cossato

- Edicola di Ponzone

I biglietti di Biella-Scafati saranno in vendita poi domenica 18 novembre al botteghino dell'HYPE Forum dalle ore 10.00. Al fine di agevolare le operazioni di biglietteria, Pallacanestro Biella invita i tifosi sprovvisti di tagliando a raggiungere il palazzetto in anticipo rispetto all'orario di inizio del match.

Si ricorda che anche quest’anno è attivo il servizio di biglietteria online. Per prenotare su internet i biglietti delle gare interne di Pallacanestro Biella basta collegarsi all’indirizzo web www.vivaticket.it.