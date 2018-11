Biella, al Ghost’s un altro venerdì di musica live

BIELLA - E' tutto pronto per un altro venerdì live al Ghost's. Ogni mese, da ottobre a maggio, sarà possibile cenare in compagnia della buona musica dal vivo nel locale di via Trieste. Ottimo cibo e rock’n roll per cominciare al meglio il weekend. Questo venerdì 16 Novembre a salire sul palco nel locale di Via Trieste sarà la «2.0 Duepuntozero» band. Classici dagli Anni '60 ai 2000 rivisti in versione power-trio, chitarra, basso e batteria con la splendida voce di Giulia Sophie a esaltare il tutto.

La band 2.0 Duepuntozero (© 2.0 Duepuntozero band)

LA BAND - La band nasce nel 2012 da un progetto di Enrico al basso, Hans alla batteria con Giacomo alla chitarra. Insieme ad altre persone è cominciato un viaggio, fatto di concerti, locali, piazze, strade e anni passati velocemente che si sono arricchiti di nuove conoscenze, voci, sorrisi e balli.

Cosa ascolterete? Tutto! I classici del rock, dai grandi gruppi storici alle nuove rock band, ma anche pezzi pop-rock e qualcosa di assolutamente personale come stile e arrangiamento, e anche qualche inedito.

Come direbbero i Rolling Stones «It's only rock'n roll but I like it».

IL LOCALE - Il Ghost's è un pub ristorante dalle mille sfaccettature. Al suo interno si trovano la sala biliardo e la sala carambole per organizzare serate di gioco con gli amici ma anche la paninoteca, la pizzeria e il ristorante per accompagnare una cena con gli amici o un'occasione speciale. In più grazie alla tv via cavo, all'interno del locale vengono trasmessi tutti i più importanti appuntamenti sportivi dal calcio, al motociclismo fino alla Formula 1. I punti di forza della cucina del Ghost's sono davvero tanti: ogni sera è disponibile il «piattone» nella versione del pescatore o del margaro. Al suo interno potrete trovare un primo, un secondo, un contorno e formaggio, tutto a 10 euro. Ed ancora grigliate di carne servite su pietra ollare, tagliate, hamburger di qualità e una ricca offerta di panini grandi, belli da vedere e ottimi da gustare. Per chi volesse organizzare la propria festa privata, al Ghost's è disponibile una piccola sala eventi dove organizzare aperitivi, rinfreschi o feste di compleanno. E per gli amanti della pizza d'asporto, una promozione offre una bibita o una birra in omaggio ogni due pizze ordinate