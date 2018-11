Tamponamento a catena per evitare di investire un capriolo

BIELLA - Ieri sera, attorno alle 19,30, una donna al volante di una Fiat Bravo, per evitare di investire un capriolo sbucato all'improvviso nei pressi della Galleria della Volpe in direzione Vallemosso, ha frenato di colpo scatenando il tamponamento a catena che ha coinvolto altri due veicoli.

A bordo delle auto che seguivano, una donna di 33 anni rimasta lievemente ferita ed un settantanovenne. Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.