Lite violenta fra coniugi, devono intervenire i Carabinieri

COSSATO - Mercoledì 14 Novembre, sembra per motivi legati alla gelosia, una coppia di Vallemosso, lui trentanovenne e lei di 42 anni, in un bar di Cossato, dalle brutte parole sono passati alle mani, procurandosi lievi ferite.

Il proprietario del bar ha dovuto chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che in breve tempo hanno calmato gli animi . Presenti anche gli operatori del 118 che hanno medicato le ferite dell'uomo e della donna che hanno rifiutato il ricovero in Ospedale.