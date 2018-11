Edilizia, torna a Torino Restructura

TORINO - Prende il via Restructura, salone dedicato a riqualificazione, recupero e ristrutturazione in ambito edilizio, a Torino dal 15 al 18 novembre nel quartiere espositivo dell'Oval-Lingotto Fiere e organizzato da GL events Italia. Manifestazione fieristica b2b e b2c, riunisce annualmente i principali interpreti italiani della filiera, con oltre 200 espositori.

BIOEDILIZIA - Osservatorio privilegiato sul comparto edilizio, la fiera offre uno sguardo completo sul settore, spaziando dalla progettazione ai materiali, dalle modalità costruttive alle soluzioni tecnologiche, dalle attrezzature alle tecniche applicative. Ed è una occasione di confronto con le principali novità del mercato.

Tra le novità di questa edizione, l'area dedicata alla bioedilizia e alle case in legno, con la presenza di aziende specializzate; i focus sull'edilizia montana e sul recupero dei borghi alpini, in collaborazione con Uncem Piemonte; inoltre una sezione dedicata alla presentazione di startup innovative in cui raccontare i propri progetti.