Nel fine settimana le temperature perdono 10 gradi

TORINO - Dopo una prima parte dell'autunno con temperature spesso oltre le medie, arriva l'aria invernale sul Piemonte. La flessione più forte tra sabato e domenica quando il termometro in pianura non andrà oltre i 7-8 gradi e a quota 2.000 metri resterà costantemente sotto lo zero, con minime a -4. Solo ieri nel centro di Torino è stata registrata una massima oltre i 17 gradi.

DOMENICA TEMPORANEO MIGLIORAMENTO - Le precipitazioni - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarderanno soprattutto le zone alpine e prealpine, con quota neve a 1.100-1.200 metri, in calo a 800-900 sabato. Le aree più interessate dovrebbero essere il Cuneese e il basso Torinese.

Domenica temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, ma all'inizio della prossima settimana dovrebbe tornare il maltempo in Italia, con possibilità di neve a quote basse, anche se il nord - prevede 3Bmeteo.com dovrebbe restare ai margini della perturbazione.