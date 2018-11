Ferrovie, debutta il servizio di assistenza per i pendolari

TORINO - Assistenza e sicurezza. Queste le parole d'ordine del nuovo servizio customer care di Trenitalia presentato alla stazione Porta Nuova di Torino. Attivo da oggi in tutta Italia, per il Piemonte riguarda 50 treni. Ben 53 addetti delle Ferrovie, di cui 32 dedicati all'assistenza e 21 alla sicurezza, saranno a disposizione dei pendolari, sia vicino ai binari sia a bordo dei treni, per accogliere i passeggeri,dare informazioni prima, durante e dopo il viaggio, gestire leemergenze.

PERSONE AL CENTRO - «Le persone sono al centro della nostra attività - dichiara Marco Della Monica, Direttore del trasporto regionale Trenitalia - Il nostro obiettivo è essere a supporto dei viaggiatori». «In questi anni abbiamo insistito molto sulla sicurezza sui treni - aggiunge l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco - Un maggiore controllo permette anche di combattere gli evasori. Sarebbe importante potenziare la sperimentazione del biglietto elettronico, che oggi funziona solo per gli abbonamenti».