Tajani annuncia: «Cirio candidato centrodestra alle regionali»

TORINO - «Forza Italia vuole che Alberto Cirio sia il candidato del centrodestra unito alla presidenza. Siamo convinti che in Piemonte il centrodestra debba andare unito alle elezioni». Così il vicepresidente di Forza Italia,Antonio Tajani, a margine della manifestazione di Forza Italia,a Torino, per sostenere la Torino-Lione.

LAVORIAMO AD ACCORDO - «Il nostro candidato, come ha detto più volte anche Silvio Berlusconi negli incontri con gli alleati, si chiama Alberto Cirio - sottolinea Tajani -. Su questo lavoreremo, convinti che si potrà trovare un accordo su Cirio, perché ha esperienza di amministrazione regionale e di Europa. Le Regioni non possono non essere connesse a Bruxelles».