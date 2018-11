Inaugurazione Azienda Agricola in Valle Cervo Mazzuchetti

SAGLIANO MICCA - Nella giornata di ieri, 17 Novembre, si è inaugurata l'Azienda Agricola in Valle Cervo Mazzuchetti. L'affluenza è stata numerosa, allietata da degustazioni ad alto livello fatte con gli ingredienti semplici di una volta. Da subito si è respirata l'atmosfera che solo una famiglia spinta dalla passione e dall'amore per la terra e gli animali che seguono ritmi dettati dalle stagioni, con pazienza sempre meravigliati dai miracoli di tutto quello che li circonda, consapevoli dei sacrifici e della grande fatica che richiede questo lavoro.

GLI INIZI NEL 2004 - La famiglia Mazzuchetti afferma che il cielo è la loro regola e hanno scelto una vita semplice ma certamente piena. Tutto ha avuto inizio nel 2004, quando decisero di intraprendere il mestiere di allevatore, acquistando le prime cinque mucche grigio alpine. Negli anni, sono sempre stati fedeli a quello che era il loro impegno e l'Azienda è stata trasformata da convenzionale a biologica.

FILIERA CORTA - I formaggi e il burro nascono da una filiera corta , dove tutti i passaggi vengono svolti in Valle Cervo. In estate le mucche sono al pascolo negli alpeggi sul Monte Cucco, mentre quando la stagione diventa fredda, scendono nelle stalle a Campiglia Cervo e la loro alimentazione è garantita dai foraggi dei nostri prati. I formaggi prodotti possono essere freschi, stagionati, erborinati tutti a latte intero crudo o pastorizzato.

RICETTE ANTICHE - Non solo formaggi, ma anche prodotti a base di erbe, argomento che fa capire la conoscenza di ricette antiche, vero patrimonio culturale di montagna, dove la natura spiega che attorno a noi c'è tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua cura. Le erbe vengono raccolte manualmente, macerate in olio o essicate per mantenere inalterati i loro principi attivi e i loro aromi. Nel laboratorio annesso al caseificio si preparano confetture, crema di castagne e di nocciole, fichi caramellati, succhi e sciroppi e le materie prime sono autoprodotte o raccolte.

SPACCIO AZIENDALE - Lo spaccio aziendale, sicuramente da visitare anche ora prima delle feste natalizie, offre anche prodotti appartenenti ad altre piccole realtà agricole di eccellenza della Valle Cervo e del Biellese e quando per esigenze di produzione il latte non basta, un accordo interno alla filiera permette di acquistarne dell'altro da un altro allevamento della nostra zona certificato biologico ed ogni lavorazione viene eseguita nei caseificio di Sagliano Micca.

A questo punto, il nostro consiglio, per chi non l'ha ancora fatto, è quello di visitare l'Azienda Agricola in Valle Cervo Mazzuchetti e ovviamente assaggiare i loro prodotti, unici.

