Incidente nella notte di sabato in Via Milano

VIGLIANO - Solo un grande spavento per fortuna, per il minorenne che durante la notte fra sabato e domenica è caduto in Via Milano a Vigliano attorno all'una e trenta. Sembra che il giovane abbia perso l'equilibrio finendo su un cordolo dell'asfalto. Incidente in ogni caso senza conseguenze fisiche per il ragazzo che è rimontato in sella al motociclo ed è tornato a casa. Sul luogo del sinistro erano presenti anche i Carabinieri.