Ladri senza pudore: rubano con in casa i proprietari

BIELLA - Furto ad Andorno nel pomeriggio di domenica nella fascia oraria fra le 16,00 e le 20,00. Mentre la proprietaria della casa era nella zona giorno, i ladri, entrati facendo un buco in una finestra, hanno saccheggiato le camere rubando denaro ed un paio di orecchini in oro.

INDAGINI IN CORSO - A Cossato, durante la notte fra sabato e domenica, i soliti ignoti, usando una scala, sono saliti al primo piano di una villetta e sono riusciti ad impossessarsi di gioielli e soldi mentre il padrone di casa, dormiva in una camera adiacente. Anche a Sandigliano, sempre in questo fine settimana, i malviventi, sono saliti sul tetto di un capannone per riuscire ad entrare nell'abitazione da colpire, mettendo tutto sottosopra e portando via 150 euro in contante. Sui furti indagano i Carabinieri.