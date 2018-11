Chiavazza: fuga di gas allarma i residenti in via Coppa

BIELLA - Nuovo allarme gas a Chiavazza. Questa notte in via Coppa, a causa di un forte odore i residenti hanno chiesto l'intervento degli uomini del 112 preoccupati per la loro sicurezza. Allertati immediatamente, i Vigili del Fuoco hanno individuato il guasto dovuto ad una perdita da una tubatura. In breve la zona è stata messa in sicurezza intervenendo sull'impianto e appurando che non ci fosse pericolo per gli abitanti.