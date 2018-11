Studente di Ronco muore a 17 anni

RONCO BIELLESE - Gregorio Messin aveva solo 17 anni e si trovava in Danimarca a Copenaghen per un anno di studio. Frequentava l'Itis Q. Sella di Via Rosselli a Biella e nei giorni scorsi era stato ricoverato in Ospedale perchè si era sentito male ed era stato operato d'urgenza alla testa dopo la scoperta di un tumore . Proprio questa sera, la comunità di Ronco aveva organizzato un incontro nella Chiesa del paese per pregare per questo giovane ragazzo, affinchè ce la facesse, ma purtroppo oggi è mancato, lasciando nel dolore i genitori e i suoi quattro fratelli.