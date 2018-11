Incidente stradale: due auto coinvolte e le donne alla guida al Pronto Soccorso

TRIVERO - Ieri, 19 Novembre in frazione Polto a Trivero, sembra per una mancata precedenza, due automobili sono entrate in collisione nei pressi della galleria. Due donne alla guida dei veicoli, una ragazza di 20 anni di Trivero ed una cinquantenne di Mosso rispettivamente su una Ford Fiesta e su una Fiat 500. Le auto sono gravemente incidentate, mentre per fortuna le donne dopo le cure necessarie sono state subito dimesse.

Presente sul posto la polizia Municipale di Trivero che ha fatto i rilievi del caso.