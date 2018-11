Donna derubata mentre accompagna suo figlio all'Asilo

SANDIGLIANO - Nella giornata di ieri, una donna di 35 anni, ha posteggiato la sua auto all'esterno dell'Asilo Baby Tartaruga di Sandigliano. Ai ladri è bastato il tempo in cui la mamma ha accompagnato il figlio all'interno dell'asilo per rompere il vetro dell'automobile e rubare ciò che hanno trovato al suo interno, la borsa con i documenti e 10 euro. Sui fatti indagano i Carabinieri che purtroppo non hanno potuto avere l'ausilio delle telecamere poste all'esterno perchè il tratto di strada dove la vettura era posteggiata non era inquadrato.