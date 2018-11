Presa la «banda dei Rolex»

BIELLA - Sarebbero gli autori dei furti di Rolex e bracciali preziosi, avvenuti nel Biellese in questi ultimi tempi. La banda composta da due donne ed un uomo di origine rumena sono di giovane età, rispettivamente di 25, 22 e 20 anni e sono stati fermati da una pattuglia della Polizia in Via Cottolengo nella giornata di sabato appena giunti nel nostro territorio da Genova a bordo di una Ford Focus all'interno della quale è stato rinvenuto un cacciavite sequestrato dagli Agenti. Per i tre malviventi, già pregiudicati è scattato il foglio di via obbligatorio.