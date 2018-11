Arriva il Red&Blue Friday!

Il Black Friday si colora di rossoblù! Per il venerdì più conveniente dell'anno (23 novembre) Pallacanestro Biella ha pensato a tutti i suoi tifosi e a un pacchetto di offerte imperdibili a loro riservate. A un mese dal Natale, per festeggiare insieme l'imminente arrivo delle feste, sconti speciali sull'acquisto dei biglietti per la gara di campionato del 12 dicembre (ore 20.30) che vedrà l'Edilnol affrontare la ON Sharing Mens Sana Siena e sull'acquisto della nuova canotta ufficiale Erreà 18/19, nelle versioni da casa (home) e da trasferta (away).

Ma c'è molto di più! Le offerte racchiuse nel «Red&Blue Friday» saranno valide anche sabato 24 novembre, lunedì 26 e martedì 27 tutto il giorno.

SE SEI ABBONATO hai la possibilità di acquistare un biglietto per Pallacanestro Biella-Mens Sana Siena approfittando di uno sconto del 50% sul prezzo di listino attivo in campionato. Dove? Presso gli uffici della Società all'HYPE Forum venerdì 23, lunedì 26 o martedì 27 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

SE NON SEI ABBONATO, invece, acquistando un tagliando a tariffa intera (14 euro) nel settore «Promo» dell'HYPE Forum (ovvero al primo anello rosso laterale) e portando con te un tifoso o una tifosa Under 20 il suo biglietto per assistere al match te lo regaliamo noi. Anche in questo caso l'unico canale di vendita attivo sarà la sede del Club al palazzetto.

PER TUTTI, poi, presso lo store Fuorigioco-Non solo calcio di Via Milano 66, a Biella Chiavazza, nelle date riservate al «Red&Blue Friday», la nuovissima canotta da gara Erreà comprensiva di personalizzazione (nome e numero) sarà disponibile allo speciale prezzo di 60 euro!