Nasce BI-WORK

BIELLA - La formazione e l’orientamento delle giovani generazioni sono da sempre capisaldi dell’operato della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della sua società strumentale Città Studi Biella, mosse dalla profonda convinzione che i talenti debbano essere individuati e aiutati a sbocciare, in quanto beni preziosi e fondanti della ricchezza di un territorio.

Non esiste prospettiva di crescita, umana, culturale ed economica, se non si riescono a valorizzare oggi le risorse che dovranno affrontare le sfide di domani.

BI-WORK nasce come risposta all’esigenza di orientare i giovani e le loro famiglie verso la scelta di un percorso di studio e formazione consapevole e informato. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rappresenta uno strumento prezioso che prende vita partendo dagli elementi basilari per lo sviluppo di un qualsiasi progetto: l’analisi dei dati.

Quali sono le skill più richieste dal mercato del lavoro? Quali le professioni emergenti e i settori in cui si sviluppano? In uno scenario mutevole e in continua trasformazione, quale il mondo del lavoro odierno, è molto difficile individuare le tendenze di domani se non si parte da una fotografia reale e precisa della situazione presente. Per questo motivo, attraverso la società di analisi e consulenza Tabulaex, spin-off dell'Università Milano-Bicocca (entrato a far parte del Burning Glass Technology di Boston), il progetto BI-WORK ha monitorato il mondo del lavoro e della formazione tecnica e professionale, nonché i dai relativi agli annunci di lavoro nel Biellese negli ultimi 5 anni, mettendo in luce in maniera statistica eventuali discrepanze tra due realtà (scuola e lavoro) che dovrebbero imparare a dialogare tra loro in maniera complementare.

«Grazie al capillare lavoro di raccolta e analisi realizzato da BI-WORK – afferma Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – siamo ora in grado di fornire una valida base di appoggio per chi deve orientare le proprie scelte formative (famiglie, studenti e disoccupati), ma anche per chi opera nel settore, come scuole ed enti di formazione. Un buon punto di partenza per tutti coloro che desiderano orientare le proprie passioni nel mondo del lavoro, perché alla base delle scelte è fondamentale che ci sia la passione per ciò che si fa, ma è altrettanto indispensabile che le scelte si basino su prospettive concrete e realistiche in ordine alla spendibilità delle proprie competenze».

BI-WORK ha dunque effettuato un’analisi statistica e semantica di tutti gli annunci presenti sul web da febbraio 2013, suddivisi per settore merceologico e abilità specifiche richieste. La ricerca ha interessato 241 comuni distanti 45 minuti d’auto da Biella, i settori di riferimento sono stati: attività manifatturiere, commercio all’ingrosso e dettaglio, attività professionali scientifiche e tecniche, servizi di informazione e comunicazione, alloggio e ristorazione, sanità e assistenza sociale, attività immobiliari.

L’analisi occupazionale, invece, ha riguardato la condizione (ad uno/due anni dal diploma) di tutti gli studenti degli istituti tecnici e professionali della Provincia di Biella dal 2012, in base a 12 specifiche aree definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (dati tratti da Eudoscopio - Fondazione Agnelli)

«Dal monitoraggio delle professioni emergenti nel mercato del lavoro dal 2014 è emerso che le nuove tendenze verso cui si orienta il mercato sono quelle legate al web e al mondo digitale – spiegano gli Amministratori della Fondazione Luca Murta e Marta Nicolo che hanno seguito l'evoluzione del progetto – . I lavori più richiesti nel futuro sembrano essere: Data Scientist, Cloud Computing, Cyber Security Expert, Business Intelligence Analyst, Big Data Analyst, Social Media Marketing.

BI-WORK è un progetto articolato che si inserisce in un contesto di azioni più ampio dedicato dalla Fondazione alla formazione e orientamento delle giovani generazioni; tra i progetti che verranno presentati nell'ambito del salone di orientamento Wooooow a Città Studi vanno infatti ricordati anche i tre progetti contro la povertà educativa minorile, sostenuti dall'Impresa sociale «Con i bambini» e che hanno intercettato risorse per circa 2,1 milioni di euro e il progetto Academy, con il quale Città Studi offre percorsi business oriented per formare profili professionali e tecnici che rispondano ai fabbisogni espressi dalle aziende. I profili e le figure emerse dall’analisi di BI Work si aggiungono dunque a quelli che il progetto Academy vuole formare attraverso azioni mirate, pratiche e operative, completando così il quadro dell’offerta biellese.

Tutti i dati e le informazioni relative a BI-WORK sono reperibili sul sito di Città Studi, consultando la pagina: www.cittastudi.org/biwork.

Da oggi dunque famiglie e studenti hanno uno strumento in più per orientare il proprio futuro.