Addetti al verde, corso gratuito all'ENAIP di Biella

BIELLA - La sostenibilità ambientale è la via maestra per costruire un nuovo modello di sviluppo, alternativo a quello basato sulla distruzione delle risorse naturali. La cultura ambientale va intesa infatti come impegno per preservare l'ambiente e le risorse naturali, e insieme come azione utile e necessaria anche dal punto di vista sociale, perché vuol dire lavorare per città e territori più vivibili, più aperti e più coesi. In questa partita gioca un ruolo anche la formazione.

Per questo Enaip Biella propone un corso GRATUITO di ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI, rivolto a persone disoccupate in possesso di licenzia media. 500 ore di lezione di cui 200 di stage per ottenere un Attestato di Qualifica professionale.

Imparerai a seminare e curare fiori, piante, prati e arbusti; potare, collaborare alla realizzazione di aree verdi; intervenire in progetti di recupero ambientale e realizzare elementi ornamentali e d’arredo verde.

Potrai trovare lavoro in serre, aziende e cooperative che si occupano della manutenzione di parchi o giardini pubblici o privati, presso fioristi, fiorai o aziende agricole.

Per informazioni e iscrizioni:

www.enaip.piemonte.it