Esperti di contabilità? Corso gratuito di ENAIP Biella

BIELLA - La persona che, in una qualsiasi azienda, si occupa di contabilità, deve essere in grado di organizzare la mole di lavoro da svolgere, rispettando le scadenze fiscali obbligatorie e programmando ogni attività.

EnAIP Biella intende formare professionisti in questo settore attraverso il corso «Operatore specializzato in contabilità aziendale»: 250 ore di lezione per imparare a utilizzare un software di contabilità, per acquisire conoscenze relative alla fatturazione (attiva e passiva), agli adempimenti IVA, alla normativa fiscale e competenze per elaborare la documentazione anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

Al termine del corso l’allievo avrà sviluppato le competenze necessarie per operare all’interno dei processi amministrativi e contabili di aziende di qualsiasi dimensione e settore; avrà inoltre imparato i contenuti necessari per l’elaborazione della documentazione attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

Il corso è gratuito ed è aperto a occupati e disoccupati con qualifica professionale o esperienza lavorativa nel settore amministrativo/gestionale.

Per tutte le informazioni e iscrizioni: www.enaip.piemonte.it