Ancora un incidente stradale in superstrada

BIELLA - Nella giornata di ieri, 23 novembre, durante la tarda mattinata, si è verificato un nuovo incidente stradale in superstrada, al curvone che porta all'uscita per Biella. Una donna di 33 anni alla guida di una Fiat Panda, ha perso aderenza sull'asfalto ed è andata a sbattere contro il guardarail, probabilmente a causa della pioggia che cadeva in quel momento.

I SOCCORSI DEL 118 - Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'Ospedale di Ponderano e le sue condizioni non sono note. Sul posto erano presente gli Agenti della Polizia Locale per stabilire le dinamiche del sinistro autonomo e per garantire la sicurezza nella viabilità.