Ladri in azione a Salussola e a Biella

BIELLA - A Biella, giovedì 22 Novembre, i ladri sono entrati in un appartamento di un uomo di 62 anni in Via Macchieraldo riuscendo ad impadronirsi di 200 euro di contanti. L'uomo, rientrando nella sua abitazione, ha trovato la serratura della porta scassinata e tutto sottosopra.

SCARDINATA CASSAFORTE - I soliti malviventi, invece, a Salussola, fra le 18,30 e le 19,30, sono penetrati in una villetta a Salussola forzando una finestra ed il bottino, in questo caso, è stato copioso. I ladri sono riusciti anche a scardinare la cassaforte e a rubare preziosi per un ingente valore di ventimila euro.

I Carabinieri indagano su entrambi i fatti.